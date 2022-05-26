Motorine ne kadar zam geldi? Akaryakıt zamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Brent petrolün artışından sonra motorin fiyatlarında da 27 Mayıs günü artış olacağı düşünülüyor. Peki motorine ne kadar zam geldi? 1 litre motorin fiyatı ne kadar? 27 Mayıs motorin kaç TL oldu? İşte detaylar...

Akaryakıt zamları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Brent petrolün artışından sonra motorin fiyatlarında da 27 Mayıs günü artış olacağı düşünülüyor. Peki motorine ne kadar zam geldi? 1 litre motorin fiyatı ne kadar? 27 Mayıs motorin kaç TL oldu? İşte detaylar...

Motorine ne kadar zam geldi?

27 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

İstanbul'da 1 litre motorin fiyatı ne kadar?

Motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor.



LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

Ankara'da 1 litre motorin fiyatı ne kadar?

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,13 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,23 TL'den satılıyor.

İzmir'de 1 litre motorin fiyatı ne kadar?

Benzinin litre fiyatı 22,95 TL'den satılıyor.

Motorin litre fiyatı 22,18 TL'den satılıyor.

LPG litre fiyatı 11,04 TL'den satılıyor.

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir.