Motorine ne kadar indirim geldi? Motorin (mazot) indirimi ne kadar olacak?

Motorine ne kadar indirim yapıldı? Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 2 lira 38 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. Brent petrol fiyatlarındaki indirim, motorine de yansıdı. İşte motorin indirimi son dakika haberi...

Motorinin litre fiyatına dün gece yarısından itibaren 2 lira 38 kuruş indirim yapıldığı açıklandı. Brent petrol fiyatlarındaki indirim, motorine de yansıdı. İşte motorin indirimi son dakika haberi...

Motorine ne kadar indirim yapıldı?

Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre 16 Mart günü motorin ve benzinde indirim yapılacak. Brent petrolde yapılan indirimin arından benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

8 Mart'ta uygulanan son zamlarla beraber benzinde 1 lira 7 kuruş, motorinde ise 1 lira 59 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Şimdi ise indirim yapılacağı belirtiliyor.

Motorin ve mazot arasındaki fark nedir?

Motorin, mazot olarak da bilinmektedir. Karbon ve hidrojenden oluşan bir akaryakıt çeşididir. Dizel motorlu araçlarda kullanılmaktadır. Benzinden daha zor tutuşur, kaynama noktası daha yüksek ve buharlaşma eğilimi de oldukça düşüktür.5 .