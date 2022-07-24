Motorine indirim geliyor...

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Petroldeki düşüş gözleri akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Yaşanan hareketlilik sonrası motorin litre fiyatı için indirim geleceği öğrenildi.

24 Temmuz Pazar güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt fiyatlarında indirim için son dakika haberinin detayları...

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına 26 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek. Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,69

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,79 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,03 TL

ANKARA LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,80 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,56 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.05 TL

İZMİR LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,82 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,50 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

BİR AYDA 6 LİRA GERİLEDİ

Benzin fiyatları son indirim ile birlikte Mayıs ayındaki seviyelerine geri döndü. 11 Haziran tarihinde benzinin litresi 28,50 lira ile rekor seviyeye çıkmıştı.

Son yapılan indirimin ardından bir aydan biraz fazla bir zaman diliminde fiyatlar 6 liraya yakın gerilemiş oldu.

Haziran ayının son günlerinden bu yana ise benzin fiyatları yaklaşık yüzde 13, motorin fiyatları yüzde 15, LPG fiyatları ise yüzde 12 düşüş yaşadı.

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