Motorine büyük indirim geliyor!

Motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. NTV'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle: İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,68 TL'den satılıyor. .