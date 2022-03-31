Motorine bir indirim daha geldi!

Dün motorinin pompa fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim olmuştu. Brent petroldeki düşüş trendinin devam etmesiyle 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü.

Buna bağlı olarak Türkiye'de dün motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

Haberler.com'da yer alan habere göre; düşüş trendi devam edince bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 88 kuruşluk bir indirim daha yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü. .