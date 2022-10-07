Motorine 3. zam! Benzin ve motorin ne kadar oldu? 7 Ekim benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Motorine 3 günde 4 TL'lik zam! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklerken, oklar yukarıyı göstermeye başladı. Benzin ve motorin ne kadar oldu? 7 Ekim benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar...

Motorine 3 günde 4 TL'lik zam! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklerken, oklar yukarıyı göstermeye başladı. Benzin ve motorin ne kadar oldu? 7 Ekim benzin ve motorine ne kadar zam geldi? İşte tüm detaylar...

7 Ekim benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

İlk etapta benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam geldi. Daha sonra ikinci zam, benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş olarak yasıtıldı.

7 Ekim akaryakıt zammı

Bugün (7 Ekim) itibarıyla motorinin litre fiyatına 1.53 lira zam geldiği görüldü.

Benzin ve motorin ne kadar oldu?

otorinin litre fiyatı ortalama 27.14 liraya ve benzinin litre fiyatı 20.06 liraya yükselmiş oldu.