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TIMETURK / EKONOMİ / Motorine 1,5 liralık indirim

Motorine 1,5 liralık indirim

Motorinin Türkiye'deki litre fiyatında 1 lira 55 kuruşluk indirim meydana geldi. Buna göre; motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

1 Saat Önce
2022-03-30 08:16:48
Motorine 1,5 liralık indirim

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle 121 doları gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası petrolün varili 110 dolara kadar düştü. Bugünden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 23,64 liradan 22,09 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 23,72 liradan 22,17 liraya düştü.

Motorine son olarak 25 martta 1 lira 39 kuruş zam gelmişti. Zamlar petrolün varil fiyatının artışı sebebiyle yapılmıştı

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

 

 

 

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