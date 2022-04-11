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TIMETURK / EKONOMİ / Motorinde indirim

Motorinde indirim

Rusya-Ukrayna kriziyle birlikte mart ayı sonunda 120 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından motorine indirim geldi.

50 Dakika Önce
2022-04-11 23:41:47
Motorinde indirim

Yarından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinin litre fiyatı 21 liradan 20 liraya gerileyecek.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

NTV .

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