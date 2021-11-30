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TIMETURK / EKONOMİ / Motorinde indirim yapıldı

Motorinde indirim yapıldı

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş indirime gidilecek.

2 Saat Önce
2021-11-30 17:01:18
Motorinde indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,83 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,39 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 9,77 liradan 9,33 liraya, İzmir'de 9,85 liradan 9,41 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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