Moskova'nın Türkiye kararı Rus turizimcileri isyan ettirdi

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, 'Türkiye'ye charter uçuşlarına izin veilmemesi yüzünden bugün hem turistler hem de turizm şirketleri için zor bir gün olacak. Çık sayıda iptal, iade başvurusu var. Sektör zor durumda' dedi.

Rusya'nın Türkiye'ye uçuş kısıtlamalarının 21 Haziran'a kadar uzatma kararının yankıları devam ediyor.

Rusya'dan Türkiye'ye sadece haziran ayı için rezerve edilen turların toplam maliyetinin en az 25 milyar ruble (340 milyon dolar) olduğu bildirildi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Dmitry Gorin, "Türkiye'ye charter uçuşlarına izin veilmemesi yüzünden bugün hem turistler hem de turizm şirketleri için zor bir gün olacak. Çık sayıda iptal, iade başvurusu var. Sektör zor durumda" dedi.

Gorin, turistlerin yüzde 65'inin hala Türkiye rezervasyonlarından vazgeçmediğini belirterek, "21 Haziran'ı bekleyeceğiz. Türkiye'nin bu tarihte açılması için umut var ”dedi.

Bu arada Rusya Turizmciler Birliği, devletten tur operatörlerinin turistlere olan yükümlülüklerinin ertelemesini istedi.

Birlik Başkanı Andrey Ignatiev, Rosturism'den tur operatörlerinin turistlere yönelik yükümlülüklerini 2022'nin sonuna kadar ertelemesini ve 2021'de gerçekleştirilmeyen Türkiye ve Tanzanya turlarını da kapsamasını istedi.

Rusya Turizmciler Birliği, “1073 sayılı Hükümet Kararnamesi uyarınca, tur operatörleri pandemi nedeniyle ertelenen turlarda yükümlülüklerini yerine getirmek veya 31 Aralık 2021 tarihine kadar parasını iade etmekle yükümlüdür. Bu yılın Şubat ayı başından itibaren, tur operatörleri, özellikle Türkiye'ye charter programlarının gerçekleşmesi sayesinde turistlere karşı yerine getirilmemiş yükümlülüklerin miktarını 40 milyardan 16 milyar rubleye indirdi. Ancak, 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren ve dün 21 Haziran'a kadar uzatılan Türkiye ile hava trafiğine getirilen kısıtlama, ertelenmiş yükümlülüklerin miktarında keskin bir artışa yol açacak" açıklamasını yaptı.

Ignatiev, Rosturism başkanı Zarina Doğuzova'ya, 2020'de iptal edilen turlar için ertelemenin 2022'nin sonuna kadar uzatılması ve Türkiye ve Tanzanya turlarını kapsaması talebiyle başvurdu. Aksi takdirde sektörde iflasların başlayacağı savunuldu.

Kaynak: Türkrus

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.