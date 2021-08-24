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TIMETURK / EKONOMİ / Morgan Stanley: Dolara ‘sıra dışı’ bir yerden destek geliyor

Morgan Stanley: Dolara ‘sıra dışı’ bir yerden destek geliyor

Morgan Stanley stratejistlerine göre dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde artan koronavirüs vakaları, yavaşlayan büyüme ve temerrüt riskinin artması ABD dolarını destekliyor.

1 Saat Önce
2021-08-24 18:57:16
Morgan Stanley: Dolara ‘sıra dışı’ bir yerden destek geliyor

Ancak bu faktörler aynı zamanda yuan'ın dar bant aralığında hareket etmesini sağlarken doların daha fazla yükselişini de sınırlıyor.

Stratejistler paylaştıkları bir notta Çin para birimi yuanın en iyi performans gösteren ikinci gelişen ülke para birimi olduğunu ve bu yıl dolar karşısında yüzde 0.7 değer kazandığını belirtti.

Çin'de yaşanan iç sıkıntılar nedeniyle ülke riskinin ‘görece yüksek' olduğunu belirten stratejistlere göre yuan, güçlü dolar ortamında birçok gelişen ülke para birimini geride bırakmaya devam edecek.

Notta “Çin'in ödemeler dengesi pozisyonu oldukça güçlü, bunun yanı sıra yetkililer Yuan'ı görece stabil tutmayı tercih edebilir. Bu nedenle Çin'in Döviz politikası dolarda daha anlamlı bir rallinin önüne geçiyor.” ifadeleri yer aldı. Uzmanlar ‘görece istikrarlı' seyreden yuanın dolarda sürekli bir ralliyi sınırlayacağını ifade etti.

JP Morgan ve Wells Fargo'dan yuan tahmini

Geçen hafta Wells Fargo Çin para biriminin yeni düzenlemelere ve ekonomiye yönelik endişelerle gelecek haftalarda yüzde 2 civarında düşebileceğini öngörmüştü.

JP Morgan ise dolardaki güçlenme nedeniyle yıl sonuna doğru yuanda düşüş olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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