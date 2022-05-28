Moody's Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi.

Uluslararası değerlendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı. Geçen günlerde Türkiye'nin 2022 yılı enflasyonu beklentisini yükselten kuruluş, büyüme tahminini sabit tuttuğu gibi kredi notunu da değiştirmediğini açıkladı.

Böylece daha önce "B2" olarak teyit edilen kredi notu geçerli olacak. Türkiye'nin kredi iflas riski (5 yıllık CDS primi) 2008 krizinden bu yana en yüksek seviye olan 730'a gelmişti. Londra merkezli IHS Markit'in verilerinde “borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini” gösteren gösterge 704 olan puanın 730'a geldi. Ancak Moody's Türkiye için yüzde 3,5-4 olan büyüme tahminini koruyor.

Moody's Ülke Riskleri Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Muehlbronner, “Türk ekonomisi her zaman dirençli oldu. Büyük ve çeşitliliği olan bir ekonomi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moody's'den yapılan son açıklamada, takvimde hakkında değerlendirme yapılması için 27 Mayıs tarihi verilen Türkiye, Irak ve İsviçre için güncelleme yapılmadığı bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor.