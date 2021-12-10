DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 SSK emekli maaşına yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli aylığı ne kadar olacak? Emekliler kaç lira zam alacak?
Elon Musk’a uzay dersi: Tesla, Mars yörüngesinde dönmüyor
TÜİK işsizlik rakamlarını açıklandı
İkinci el otoda yeni dönem
2022 SSK emekli maaşı ne kadar? Emeklilere ek zam yapılacak mı? Emeli aylığına düzenleme yapılacak mı?
Çiftçilere müjde: Alınan vergi iade edilecek
Uğur Şahin'den 4'üncü doz aşı açıklaması
Dolardan yeni rekor geldi
Galatasaray Avrupa Ligi rakibi hangi takım olur? Galatasaray hangi takımla eşleşir?
Cem Küçük: Asgari ücret en az 4 bin lira olmalı, 2 bin lira gibi emekli maaşı alanlar var bunlar da düzeltilmeli
Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı
Bloomberg Analisti: “Bitcoin 2022’de 100.000 dolara çıkacak!”
Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret dördüncü son toplantı hangi gün yapılacak?
TİSK'ten yeni ''asgari ücret'' açıklaması
Çin medyası: Komünist Parti üyelerinin üç çocuk yapma sorumluluğu var

TIMETURK / EKONOMİ / Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de aralıkta enflasyonun yüzde 25'in üzerine çıkmasını beklediğini açıkladı.

1 Saat Önce
2021-12-10 09:09:22
Moody’s, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25'i aşabileceğini belirtirken, aralıkta olası bir yeni faiz indiriminin enflasyon tahmininin üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığını söyledi.

Moody's müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım'da yüzde 21.3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine, hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonundu ise enflasyonun yüzde 17-18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Moody's ayrıca, TL'deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar “mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini” söyledi.

YÜZDE 11 BÜYÜME TAHMİNİ

Moody's bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022'de yüzde 4'e yavaşlamasını beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini söyledi.

TCMB'nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık'ta yapılacak.

Kayank: Reuters

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş