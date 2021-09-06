DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

UEFA'dan 'iki yılda bir Dünya Kupası' teklifine ilişkin açıklama
Ekonomide 'yeni sezon' başlıyor
CHP'li Öztrak: Bolu Belediye Başkanı disipline sevk edildi
Filipin Senatosu, Bangsamoro seçimlerini erteleyen yasa tasarısını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Gannuşi'den seçim çağrısı
Moody's: Türkiye'deki katılım bankacılığının payı yükselecek
Döviz ve altın cinsinden iç borçlanma azaltılacak
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Analiz: OVP’de enflasyon hedefleri yükseldi
Malatya Banazı'na coğrafi işaret tescili; kurusunun kilosu 30-35 TL
AB'nin Afganistan Büyükelçisi, Taliban'la ilişkinin kadın haklarına saygı şartına bağlı olacağını söyledi
Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti
Rusya'dan Taliban'ın yeni hükümet töreni davetine ilişkin açıklama
Otomotivde ÖTV soruşturmasında ceza verilmeyecek

TIMETURK / EKONOMİ / Moody's: Türkiye'deki katılım bankacılığının payı yükselecek

Moody's: Türkiye'deki katılım bankacılığının payı yükselecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

41 Dakika Önce
2021-09-06 19:48:01
Moody's: Türkiye'deki katılım bankacılığının payı yükselecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's açıklamasında, Türkiye'de 2020 yılının sonu itibarıyla toplam bankacılık varlıkları içerisinde katılım bankacılığının payının yüzde 7,1'e yükseldiği, 2019 yılının sonunda ise bu payın yüzde 5,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada katılım bankacılığının büyümesinde destekleyici hükümet politikalarının ve düzenlemelerinin etkili olduğu, Türkiye'de katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının gelecek 5 yılda en az iki katına yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konsey üyesi ülkelerde katılım bankacılığının toplam bankacılık varlıkları içerisindeki payının yüzde 45 olduğu hatırlatılırken, Türkiye'de katılım bankacılığının büyüme potansiyelinin oldukça fazla olduğu kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş