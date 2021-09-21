DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021 AÖF kayıt yenileme tarihi | AÖF kayıtları ne zaman yenilenecek? AÖF kayıt yenileme güz dönemi ücreti ne kadar?
İki dil bilen çocukların daha verimli düşündüğü ortaya çıktı
Belgelenmiş ilk vaka: Dağ keçisi boz ayının sonunu getirdi
'Asırların hayali' için geri sayım başladı'
Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday
Almanya: 'Denizaltı krizi' AB için alarm verici
Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak
Sudan hükümeti: Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişimini önledik
Temelli: Tweet'im kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz
Yeni normalin üretim süreçlerinde Co-bot yatırımı önem kazanıyor
Takibe düşen kredi miktarı 2.2 milyar TL'ye yükseldi
VakıfBank, yeni müşterilerini özel mevduat kampanyalarıyla karşılıyor
'Türkiye'nin Mühendis Kızları' SOCAR Türkiye iş birliğiyle güçleniyor
Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman saat kaçta? Sadakatsiz yeni sezon yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak?

TIMETURK / EKONOMİ / Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak

Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ve Çin’deki ekonomik büyümenin Avrupa’nın da büyümesi üzerinde önemli yayılma etkileri göstermesinin beklendiğini bildirdi.

54 Dakika Önce
2021-09-21 14:48:50
Moody's: ABD ve Çin ekonomisinin, Avrupa ekonomisine etkileri olacak

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla ABD ve Çin'den 2021 yılında güçlü ekonomik bir büyümenin beklendiği, bu büyümenin Avrupa ekonomisi üzerinde önemli ve olumlu yansımalarının görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, ABD ekonomisinde beklenen ekonomik toparlanmanın Avrupa ekonomisi üzerindeki olumlu etkilerinin, Çin'in potansiyel etkisinden daha büyük olacağı belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, ABD'nin Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sındaki (GSYH) kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın Avrupa ekonomisi üzerinde yüzde 0,8 seviyesinde bir büyüme artışına neden olduğu kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, Çin'in GSYH'sındaki kalıcı yüzde 1 seviyesindeki bir artışın ise Avrupa'nın GSYH'sında ancak yüzde 0,2 seviyesinde bir yükselişe neden olabildiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Moody's Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge R.Valez, “ABD'deki ekonomik büyümenin Avrupa'nın GSYH'sında Çin'inkine kıyasla daha büyük bir etkisi var. Çünkü ABD'de Avrupa için daha büyük bir ticaret ortağı. Fakat aynı zamanda, ABD ve Avrupa'daki en büyük ticaret ortakları arasında finansal koşullarda ve iş döngüsü alanında daha yüksek bir senkronizasyon mevcut.” İfadelerini kullandı.

Moody's'in açıklamasında, 2021 yılında reel bazda ABD ekonomisin yüzde 6,5, Çin ekonomisinin ise yüzde 8,5 seviyesinde büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş