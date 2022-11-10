Mobilya sektörüne yenilikçi, modern ve dinamik tasarımlarıyla farklı bir yorum kazandıran Mondihome'da fırsat sezonu başladı!

Mondihome'un birbirinden şık tasarımları, kalitesi ve rahatlığıyla öne çıkan ürünleri, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek olan indirim kampanyasında yerini aldı. Kalite, tasarım ve konforun ulaşılabilir halini sunmayı ilke edinen Mondihome, evini yenilemek isteyenlere ve farklı zevklere hitap eden koleksiyonlarında taksit ve ödeme avantajları da bulunuyor. Eşsiz fırsatlar için kampanya detayları size en yakın Mondihome mağazası ve online satış sitesi mondisleep.com.tr'de.