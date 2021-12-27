DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Prof. Dr. Özkan: Minik Asiye'nin derin yarası ve kemik eksiklikleri vardı
Çin yabancı yatırım yasağı listesini kısalttı
Emre Sakçı kimdir? Emre Şakçı'nın rekoru kaç?
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
Lavrov: Batı ve NATO Ukrayna'da 'küçük savaş' istiyor
Borsa günü yükselişle tamamladı
Gaziantep’teki olay sonrası tepki çekmişti… Bakanlık düğmeye bastı
Irak'ta tartışılan seçim sonuçları kesinleşti
Konyaspor - Beşiktaş maçını donmadan HD olarak canlı izle!
MODOKO'dan indirim açıklaması
15 Temmuz davası: FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi teslim oldu
Rüyada para görmek ne anlama gelir?
Metroda bıçak çekmişti; tutukluluğun devamına karar verildi
Eski MB Başkanı Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında soruşturma
Araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

TIMETURK / EKONOMİ / MODOKO'dan indirim açıklaması

MODOKO'dan indirim açıklaması

Türkiye’nin en eski mobilya çarşısına sahip MODOKO, taşın altına elini koyarak 350 mağazasında yüzde 40’a varan indirim kampanyası başlattı.

54 Dakika Önce
2021-12-27 17:55:00
MODOKO'dan indirim açıklaması

MODOKO'dan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını 4,5 milyar dolar ihracatla kapatmaya hazırlanan mobilya sektörü, yıl boyunda ham madde fiyatlarındaki artışla karşı karşıya kaldı. Türkiye, MDF, yonga levha üretiminde Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci üreticisi olmasına rağmen mobilya sektörü, ham maddeye ulaşamadı. Aynı zamanda yılbaşından itibaren ham maddeye gelen 9 kere zamla karşı karşıya kaldı. Ham maddede yüzde 150'nin üzerinde fiyat artışı yaşandı. Tüm bunlara rağmen Türkiye'nin yarım asrı geride bırakan en eski mobilya çarşısı MODOKO, taşın altına elini koyarak indirim kampanyası başlattı. Türk Telekom

Açıklamada görüşlerine yer verilen MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 150 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu MODOKO'da doğrudan 5 bin, dolaylı yoldan da 35 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirtti.

350 mağazada yüzde 40'a varan indirim kampanyası başlattıklarını vurgulayan Çalışkan, "MODOKO mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yapıyor, MDF zamlarına ve kurdaki düşüşün MDF fiyatlarına yansıtılmamasına rağmen ekonomimizde oluşan iyi havanın kalıcı olması için MODOKO olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. İndirim çağrımıza destek veren MODOKO'daki tüm firmalarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, 2022 yılını satış ve ihracat yılı olarak belirlediklerini belirterek, özel bir ihracat departmanı kurduklarını bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş