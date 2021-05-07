DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Moda devlerinden Inditex'in markası Massimo Dutti Trendyol'da

Trendyol, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
07.05.2021 13:12:14
Moda devlerinden Inditex'in markası Massimo Dutti Trendyol'da

Trendyol, dünyanın en büyük moda perakendecilerinden Inditex Grup'un markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Trendyol'un, Inditex'in markalarını modaseverlerle buluşturmaya devam ettiği belirtilerek, daha önce Pull&Bear, Stradivarius, Oysho ve Bershka'nın yeni sezon ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunan Trendyol'un, şubat ayında ise Türkiye'de fiziksel ve online mağazası olmayan Uterqüe markasını platformu üzerinden milyonlarca müşterisi ile buluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, Trendyol'un, şimdi de Inditex Grup'un bir diğer markası Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini satışa sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Trendyol'da modayı sıkı takip eden müşterilerimizin zevklerine ve bütçelerine hitap eden farklı markaları bir araya getirmeye devam ediyoruz. Son olarak Inditex Grup'un en sevilen markalarından Massimo Dutti'nin yeni sezon ürünlerini modaseverlerle buluşturduk. Bizim için en büyük değer müşterilerimizin memnuniyeti ve deneyimi. Platformumuza yeni marka ve ürünler ekleyerek müşterimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya ve en iyi alışveriş deneyimini sunmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan