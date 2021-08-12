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Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom’da

Türk Telekom, yenilenen altyapısı ile mobildeki çekim noktalarını 2 senede 2 kat artırarak 81 ilde iletişim sağlıyor.

8 Dakika Önce
2021-08-12 09:47:00
Mobil yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom’da

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Müşterilerine yeni bir mobil yaşam deneyimi sunmak için 4.5G çekim noktası sayısını 2 yılda 2 kat artıran Türk Telekom, 3 ay cayma bedelsiz deneme imkânıyla 'Ferah Tarifeler'i sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yenilenen altyapısı ile mobildeki çekim noktalarını 2 senede 2 kat artırarak 81 ilde iletişim sağlıyor.

Mobil yaşamın ayrıcalıklarını sunan 'Ferah Tarifeler', bol GB'ları ve paket aşımı olmayan özelliği ile öne çıkıyor.

'Ferah Tarifeler', beş farklı seçenek ile 2 GB'dan 20 GB'a kadar internet, her yöne aylık 750 dakikadan 1000 dakikaya kadar konuşma ve 250 SMS imkânı sunarken; 'Sil Süpür' ile aylık 5 GB internet hediye ediyor. 'Ferah Tarifeler', ilk 3 ay online kanaldan başvurulara özel, yüzde 15'e varan indirimler kazandırıyor. Ayrıca, ilk 3 ay cayma bedelsiz denenebiliyor.

Herkes için erişilebilir iletişim ilkesiyle çalışan Türk Telekom, yeni reklam filmi ‘Türk Telekom'la Mobil Yaşa'da 'Ferah Tarifeler'e odaklanıyor.

Reklam filminde, eğitim ve iş hayatını evden yürüten bir ailenin mobil hayata geçiş kararı anlatılıyor. Türk Telekom'un yeni ‘Ferah Tarifeler'i mavi karavanı ile yollara düşen aileyi yalnız bırakmıyor ve değişen mobil ihtiyaçlara uygun teklifler sunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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