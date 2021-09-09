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MNG Kargo BAE'li şirkete satılıyor
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TIMETURK / EKONOMİ / MNG Kargo BAE'li şirkete satılıyor

MNG Kargo BAE'li şirkete satılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

1 Saat Önce
2021-09-09 18:19:30
MNG Kargo BAE'li şirkete satılıyor

Reuters'in üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde ileri aşamaya geldi.

Bir kaynak anlaşmanın 500 milyon dolar değerine kadar çıkabileceğini belirtti.

Bir kaynak görüşmelerin ileri aşamada olduğunu, başka bir kaynak ise iki şirketin “due diligence” (kapsamlı inceleme) aşamasında olduklarını söyledi.

MNG Kargo Reuters'e yorum yapmadı, Aramex “Söylenti veya spekülasyon üzerine yorum yapmıyoruz” açıklamasını yaptı.

MNG Kargo'nun 11 bin çalışanı bulunuyor

Geçen sene yüzde 22,25'i ADQ tarafından satın alınan Aramex bu hafta koronavirüs salgını sonrasında ulaşım ve lojistik sektöründeki büyümeyi yakalamak için temel iş kolunda bölünmeye gittiğini açıklamıştı.

Yeniden yapılanma sonrasında şirket yeni bir bölgesel yapı oluşturmuş ve uluslararası büyüme, birleşme ve satın alma planlarını yönetmesi için stratejilerden sorumlu bir üst yönetici atamıştı.

2003'te kurulan MNG Kargo'nun ise 850'den fazla şubesi ve 11,000'den fazla çalışanı bulunuyor. Girişim sermayesi şirketi Turkven ve Sancak ailesi 2017 yılında MNG Kargo'nun satın almıştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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