Japon teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'de yatırımlarını arttırma kararı aldı. Şirket bu kapsamda Manisa'da 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Manisa'da yaşayanlar da Mitsubishi fabrikasını nerede kuracak? Mitsubishi Manisa'nın neresinde yatırım yapacak? gibi soruları sormaya başladı. Yatırımın Mitsubishi'nin halen faaliyette olan fabrikasında üretimi artırma yatırımı olduğu açıklandı.

Japon teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'de yatırımlarını arttırma kararı aldı. Şirket bu kapsamda Manisa'da 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Manisa'da yaşayanlar da Mitsubishi fabrikasını nerede kuracak? Mitsubishi Manisa'nın neresinde yatırım yapacak? gibi soruları sormaya başladı. Yatırımın Mitsubishi'nin halen faaliyette olan fabrikasında üretimi artırma yatırımı olduğu açıklandı.

Japoan teknoloji ve Mitsubishi Türkiye'de yeni yatırımlara gidecek. Japon devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon liralık yeni yatırım yapacak. Yatırımın Manisa'da yapılacağı öğrenildi. Manisa'da yaşayan vatandaşlar da Mitsubishi fabrikasını nerede kuracak? Mitsubishi Manisa'nın neresinde yatırım yapacak? diye sormaya başladı. İşte Mitsubishi'nin Manisa'da yatırımına dair detaylar...

Mitsubishi fabrikasını nerede kuracak?

Yeni yatırım, şirketin yeni tanıtımını yaptığı havadan suya ısı pompası (ATW) teknolojisi üzerine olacak. Şu anda Manisa'daki üretimde yapılan yıllık 500 bin adetlik üretim kapasitesi yeni yatırımla 1 milyon adede ulaşacak. Yeni üretim, Ağustos 2022'de faaliyete başlayacak. Manisa'da kurulan Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Mitsubishi Manisa'nın neresinde yatırım yapacak?

Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. Tesiste şu anda 160 kişi çalışıyor. Mitsubishi'nin Manisa'daki fabrikasının adresi: Keçiliköy OSB Mah. Ahmet Nazif Zorlu Bulvarı No:19 Yunusemre

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