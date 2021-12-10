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TIMETURK / EKONOMİ / Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası

Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası

Mitsubishi Electric, havaların soğumasıyla birlikte 31 Aralık'a kadar sürecek klima kampanyası başlattı.

12 Dakika Önce
2021-12-10 20:12:49
Mitsubishi Electric'ten klima kampanyası

Mitsubishi Electric, havaların soğumasıyla birlikte 31 Aralık'a kadar sürecek klima kampanyası başlattı.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirketin kampanyası, EnviroME, Kirigamine Zen ve Legendera serisi klimalarla birlikte yüksek verimli filtre hediyeli Lossnay ısı geri kazanımlı taze hava cihazlarında geçerli olacak.

Özel fiyatların geçerli olacağı kampanya sayesinde bu kış da evler Mitsubishi Electric'ten alınan klimalarla ısınacak. Kampanyanın geçerli olduğu ürünlerden EnviroME klimalar bütçe dostu ve uzun ömürleriyle, Kirigamine Zen serisi enerji verimliliği ve avantajlı fiyatlarıyla,Legendera klimalar ise yüksek verimlilik, yapay zeka ve enerji tasarrufuyla öne çıkıyor.

Mitsubishi Electric'in uzun yıllara dayanan tecrübesini havalandırma teknolojilerine de entegre ettiği Lossnay ısı geri kazanımlı havalandırma cihazlarıyla yaşam alanlarında taze ve temiz hava deneyimi sunuluyor. Her odaya kolayca uygulanabilen bireysel ısı geri kazanım cihaz serisi Lossnay, evlerde sürekli taze, temiz ve sağlıklı bir hava ortamının oluşmasını sağlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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