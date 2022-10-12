Milyonların merakla beklediği soru cevap buldu! Arsa alacaklara ikamet şartı yok: İstanbullular istediği yerden alabilecek

'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi' kapsamında 1 milyon konut arsası ve 10 bin iş yeri için başvuru detayları belli oldu. Başvuranlarda projenin bulunduğu bölgede daha önce ikamet etmiş olma şartı aranmıyor. Başvuru başlangıç tarihi 10 Ekim 2022’den önce projenin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve şartları taşıyan herkes müracaatta bulunabilecek.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde sosyal konutlara olan başvuru süreci devam ediyor. Son başvuru tarihi 31 Ekim olan proje kapsamında 5 yıl içinde 500 bin konut yapılacak. Hükümetin dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için başlattığı ‘İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ikinci ayağı olan arsa için başvurular da önceki gün başladı. Vatandaşın kendi evini yapması için 81 ilde 1 milyon arsa ve 28 ilde 10 bin iş yeri için müracaatlar 7 Kasım'a kadar yapılabilecek.

ARSADA BAŞVURU ŞARTI ARANMAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) da ‘Arsa ve İş Yeri kampanyası ile ilgili akıllarda oluşabilecek sorularla ilgili 16 maddelik soru ve cevap hazırladı. Buna göre, arsa için başvuranlardan projenin bulunduğu bölgede 1 yıl ikamet etme şartı aranmayacak. Sosyal konuta başvuranlardan projenin bulunduğu bölgede en az 1 yıl ikamet şartı bulunuyor.

İSTANBULLULARIN MERAKI SONA ERDİ

İlk evim İlk İşyerim projesine en büyük başvuru Türkiye'nin en yüksek ilinden geldi. Ancak 250 bin arsa projesi ilk ilan edildiğinde açıklanan “1 yıl ikamet etme şartı” aranacağı bildirilmişti. Buna ek olarak İstanbul'da arsa projesinin olmayacağının açıklanmıştı. Bu durum, konut sıkıntısının en fazla yaşandığı İstanbul'da vatandaşların arsa projesine başvuramayacağı anlamına geliyordu. Ancak hükümet arsa sayısını önce 1 milyona çıkartarak İstanbul'da 50 bin arsa verileceğini açıkladı. Ayrıca ikamet şartı kaldırıldı. .