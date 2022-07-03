Milyonların gözü enflasyon rakamlarında: Memur zamları belli oluyor
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.
2022-07-03 10:42:06
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.
TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak. .
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