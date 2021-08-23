Milyonların gözü bugün açıklanacak rakamda

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli olacak. Saat 14.30'da Bakan Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıklayacak.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli olacak. Saat 14.30'da Bakan Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıklayacak.

Hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler 2 Ağustos'da başlamıştı.

Görüşmelerde memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'e ilişkin mali ve sosyal hakları ele alındı.

Hükümet kanadı 2022'nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ile enflasyon farkı teklifinde bulundu.

Gözler görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamada.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakerelerinin sonucunu bugün saat 14.30'da açıklayacak.

Memur sendikaları yeni teklifi bekliyor

Hükümetin teklifini yetersiz bulan memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.

Anlaşma sağlanamazsa kararı Hakem Kurulu verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci sona erdi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.