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TIMETURK / EKONOMİ / Milyonların gözü bu toplantıda! Masada EYT ve asgari ücret var

Milyonların gözü bu toplantıda! Masada EYT ve asgari ücret var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu bugğn toplanıyor. Toplantıda AK Parti kurmayları EYT ile ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunumda bulunacak.

2 Saat Önce
2021-11-15 07:14:11
Milyonların gözü bu toplantıda! Masada EYT ve asgari ücret var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplanıyor. Toplantılarda EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

BAKAN SOYLU'DAN MÜLTECİ VE OPERASYON SUNUMU

Önce MKYK'yı toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MYK üyeleriyle bir araya gelecek. MKYK'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlarla ilgili bir sunum yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK üyelerinden sahadaki izlenimlerini dinleyecek ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alacak.

EYT MASADA

Daha sonra MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, son dönemde siyasette yaşananlarla ilgili kurmaylarıyla değerlendirmeler yapacak. AK Parti kurmaylarının, EYT ile ilgili yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, kurmaylarından EYT ile ilgili görüşlerini de dinleyecek. Toplantıda, asgari ücret ve 3600 ek gösterge de gündeme gelecek. Sonrasında söz konusu 3 kritik başlık için yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenecek. 2023 seçimleri için sürekli sahada olan MYK üyeleri, vatandaşlardan gelen talepleri toplantıda aktaracak.

Öte yandan, Meclis'te görüşülen yasa teklifleri ve bütçe çalışmalarının yanı sıra, hazırlıkları devam eden yasa teklifi çalışmalarına ilişkin de Erdoğan'a bilgi aktarılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Yenişafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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