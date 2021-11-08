DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Liderlik tesadüf değil
Tapu ve kadastro devreye girdi yabancıya güven geldi
2021 Hemşire atama kadro dağılımı (Lise mezunu ve Lisans) Hemşire kaç kişi atanacak?
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü okullar, bankalar ve üniversiteler resmi tatil mi olacak?
Ormanda kurtlar tarafından büyütülen, dolunayda uluyup kurtlar gibi çiğ et yiyen çocukla tanışın
Hamsi, Karadeniz'de 12 lira İstanbul'da 30 lira
2021 hemşire atama | Sağlık Bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak? Hemşire kaç kişi atanacak?
Fenerbahçe'den yılın bombası Şenol Güneş
Enflasyonla etkin mücadele paketi bekleniyor
1 yıl önce Kriptoya bin TL yatırsaydınız kaç paranız olurdu?
Yıldıray Oğur’dan Türkkan’a tepki: “Milletinizden, Genel Başkanınız'dan değil, küfrettiğiniz kişiden özür dilemeniz yeterli”
Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği kişi kim? Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını kim, adı ne?
“Alparslan: Büyük Selçuklu” ilk bölümüyle bu akşam TRT 1’de başlıyor
Banka yöneticisi, bin 706 firmanın bilgilerini alarak rakip bankaya geçti
2016 Miss Turkey yarışmasına katılan model Dilara Kurşun'a ormanda cinsel saldırı

TIMETURK / EKONOMİ / Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün

Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığından Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, ana gündem maddeleri terörle mücadelede, asgari ücret zammı ve koronavirüsle mücadele olacak.

2 Saat Önce
2021-11-08 08:09:48
Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT için kritik gün

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik olası operasyon açıklaması sonrası sahadaki son durum gözden geçirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin kapsamlı bir sunum yapacak.

ABD İLE F-35 VE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD'ye F-35 savaş uçaklarının alımı için 1,4 milyar dolar para ödemişti. Türkiye'nin programdan tek taraflı çıkarılmasının ardından F-16'ların modernizasyonu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden arasında yapılan görüşmede iletişim mekanizmasının kurulması kararı alındı. Milli Savunma Bakanı Akar, sürece ilişkin Kabine'yi bilgilendirecek.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Koronavirüs ile mücadele toplantıdaki başlıklar arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu tavsiye kararlarını Kabine ile paylaşacak. Turkovac aşısında FAZ-3 çalışması devam ediyor. Yerli aşı şu ana kadar yaklaşık 8 bin gönüllüye uygulandı. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarında gelinen son noktaya ilişkin de Kabineyi bilgilendirecek.

3600 EK GÖSTERGE KONUSU VE ASGARİ ÜCRETE ZAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılında çıkarılacağı belirttiği düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Bu çalışmalara ilişkin Bakan Vedat Bilgin Kabineye bilgi verecek. Bununla birlikte asgari ücret konusu da masada olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı yapması planlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş