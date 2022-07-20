Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada EYT ile ilgili tarih de vermişti. Sene sonunu işaret eden Bilgin, bakanlık içinde bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. EYT'deki sürpriz formüller de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına yapılan düzenlemelerden sonra vatandaşın bir numaralı gündemi EYT! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla sene sonunda yapılacak kanun düzenlemesini bekliyor. Maaşı düşürüp erken emekli olma planı da masadaki formüller arasında...

SON DAKİKA: 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT!

EYT üzerinde tartışılan formülller ortaya çıktı. Buna göre 15 yıl 3600 süresini yerine getiren ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayabilir.

Erkekler 25 yıl ve 9 bin günü tamamlamış, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilir.

DİKKAT ÇEKEN FORMÜL

Özellikle orta Avrupa ülkelerinde birey 67 yaşında emekli olması gerekirken 63 yaşında emekli olma talebinde bulunabiliyor. Burada maaşında belli bir kesinti yapılarak emekli aylığı bağlanıyor. Buna benzer bir planlama söz konusu olabilir.

YAPILACAK BİRÇOK FORMÜL MASADA

EYT formülleriyle ilgili konuşan Bakan Bilgin; 'Bir sayı veya içerik veremem fakat çok sayıda formül var. Alternatifler de var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir de mali boyutu var. Hesaplamalar yapılacak. Maliyet hesabından sonra Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sene sonu ya da Ocak ayında çalışma tamamlanacak.' ifadelerini kullandı.

Kaynak: mynet.com