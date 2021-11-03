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TIMETURK / EKONOMİ / Milyonları ilgilendiriyor: Zam oranı belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor: Zam oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kasım ayı kira artış oranı belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.

2 Saat Önce
2021-11-03 11:14:28
Milyonları ilgilendiriyor: Zam oranı belli oldu

Kasım 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu.

Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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