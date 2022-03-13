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Milyonları ilgilendiriyor; Faturalar ve HGS'de yeni düzenleme

Vatandaşların şikayet ettiği abonelik iptali, hat açma-kapama ve kaçak geçiş cezalarına düzenleme geliyor.

3 Saat Önce
2022-03-13 23:00:33
Milyonları ilgilendiriyor; Faturalar ve HGS'de yeni düzenleme

Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Elektrik, doğalgaz, telefon ve internet faturaları ödenmeyip, verilen hizmet kesildiğinde, yeniden açmak için vatandaşlar ücret ödemek zorunda kalıyordu. Otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi gündemde...

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor.

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Elektrik, doğalgaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğalgazda 36 lira, GSM operatörleri 30-50 lira arasında değişen açma-kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.

AÇMA-KAPAMAYA PARA YOK

Açma-kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektirmiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin fatura ödendikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemi halledilebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.

KAÇAKÇILIK ÖNLENECEK

Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonların hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek.

Paralı kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikle İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Toplantıda kaçak geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi. .

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