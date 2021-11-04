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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı
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Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı

TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla emekli ve memurun alacağı enflasyon farkı da belli oldu. 2021 Memur maaşı zam farkı oranı ve emekli maaşları ne kadar olacak?

1 Saat Önce
2021-11-04 08:16:26
Milyonları ilgilendiriyor! Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları belli olmasının ardın vatandaşlar "Emekli ve memur enflasyon farkı açıklandı mı? Maaşlar ne kadar olacak?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,89, aylık %2,39 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

İŞTE MEMUR ZAM FARKI

Açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarına göre ilk dört ayda memur maaşlarına uygulanacak enflasyon farkı yüzde 3,71 oldu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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