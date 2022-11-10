Milyonları ilgilendiriyor! Bakanlıktan EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili uygulama takviminin TBMM tarafından belirleneceğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kamuoyunda bazı yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." .