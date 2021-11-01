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TIMETURK / EKONOMİ / Milyonları ilgilendiren ''yardım'' açıklaması! Yardımdan yaralanmak için ne yapmak gerekiyor

Milyonları ilgilendiren ''yardım'' açıklaması! Yardımdan yaralanmak için ne yapmak gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için toplamda 2,5 milyar lira yardım vereceklerini açıkladı.

26 Dakika Önce
2021-11-01 11:24:15
Milyonları ilgilendiren ''yardım'' açıklaması! Yardımdan yaralanmak için ne yapmak gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye düzenli şekilde devam ediyor.

Önümüzdeki kış mevsiminde ihtiyaç sahiplerinin yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan tahsis edilen kömürün dağıtımı gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahiplerine, toplam değeri 1,6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtılacak.

Kış ayları boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyeti 40 milyon TL'yi bulacak.

Bakan Yanık, “Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz.” dedi.

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ 6 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

İhtiyaç sahibi vatandaşların elektrik faturalarına da destek olunuyor.

Elektrik Tüketim Desteği'nde 2019'dan bugüne kadar yapılan yardım 6 milyar TL'ye ulaştı. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda Bakanlık yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği verecek.

Bakan Yanık, desteklerin kış mevsimi boyunca süreceğini, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini söyledi.

Kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar TL destek verilecek.

YARDIMDAN YARALANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahipleri, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek.

Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelere hali hazırda veriliyor. Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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