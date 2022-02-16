Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü bu toplantıda

Hükümet ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapıyor. Yeni düzenleme ile; milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem geliri hem emekli aylığının artırılması hedefleniyor.

Hükümet ve Memur-Sen, birçok meslek grubunu etkiyecek 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapıyor.

Yeni düzenleme ile; milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem geliri hem emekli aylığının artırılması hedefleniyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek gösterge düzenlemesinin kamu çalışanlarının emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirme sağlayacağını vurguladı.

Yeni düzenleme teknik hizmetlerden geneli idari kadrolara kadar geniş bir kesimi kapsayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında bugün yapılacak toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

Kamu çalışanları arasındaki statü farkı

Sabah gazetesinde yer alan bakanlık çalışmasına ilişkin kulislerin aktarıldığı habere göre; kamu çalışanları arasındaki statü farkını koruyan kapsamlı ve adil bir düzenlemeye gidiliyor.

Düzenleme çalışan ile emekli arasında ücret kaybını da giderecek. Maaş, emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 25-30 artırması beklenen yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra idari kadro, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak.

Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor.

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Sendikalar ek göstergelerin eşit oranda sınıf, kadro, unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini talep ediyor.

Eğitim durumuna göre ek gösterge

Ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfında görevli kamu personeli için de eğitim durumuna göre ek gösterge belirlenecek.

Şube müdürü unvanlı kadronun ek göstergesinin de hiyerarşik konum dikkate alınarak 3600'e, daire başkanlarının ek göstergesinin de 4800'e çıkarılması planlanıyor.

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