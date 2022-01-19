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TIMETURK / EKONOMİ / Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihleri belli oldu

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

2 Saat Önce
2022-01-19 07:29:03
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Ek ödeme tarihleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek ilave tediyenin süreleri belirlendi.

Karara göre, 2022'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, diğer yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.

Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek. .

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