Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiriyor! Bakan Bilgin'den kritik mesai saati açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Türkiye'de uygulanan mesai saatleri hakkında çok kritik bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin, '8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var' dedi.

İş Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde düzenlenen panele katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den mesai saatleri ile ilgili çok önemli açıklama geldi.

Bilgin, "İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kalmıştır. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı. "Saatler kolumuza 8-5 mesaisi düzenlemek için gelmiştir. Daha önceleri daha da kötüydü. 10 saat" diyen Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ın ortaya çıkışının altında da uzun mesai saatlerinin bulunduğunu söyledi.

Bakan Vedat Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "8 saati biz normal olarak algılamaya başladık. Oysa yeni teknolojiler, insanın emeğini ikame eden yeni bilgiler üretim sürecine girdikten sonra 8 saat mesai artık eski alışkanlığımızın bir parçası olarak duruyor diye düşünmemiz, eleştirmemiz lazım. Bugün birçok ülkede 8 saatin aşağıya çekilmesine dönük çalışmalar var.

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bu konuda pilot bir uygulama başlatıldı. Bunlar yaygınlaşacak. Muhtemelen 25 yıl sonra 6 veya daha az saat fiziki çalışma, onun dışında uzaktan çalışmanın da olduğu çalışma biçimleri devreye girecek. Bu kaçınılmaz. Teknoloji emeği ikame ettikçe, teknoloji üretim sürecinin mekanla bağını kopardıkça bu değişmeler kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, esnek çalışma modelleri içerisinde, çalışanların sosyal hakları ve hukukunun da güvence alına alınmasının önemli olduğunu dile getirerek, çalışanları koruyacak politikalara önem verdiklerini ifade etti. İş kazalarına karşı çalışanları korumanın en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Bilgin, "Burada herhangi bir tolerans yok. Sıfır tolerans. Kaza önlenebilir bir şeydir. Bunu önlemek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.