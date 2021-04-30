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Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor; ‘güvence bedeli’ düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren elektrik, su, doğalgaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedellerinin değerini koruyacak şekilde iadesini sağlamak için çalışma başlattı.

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Google News - Timeturk
30.04.2021 10:36:40
Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor; ‘güvence bedeli’ düzenlemesi

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelleri verilen hizmetin türüne göre öngörülecek birim miktar üzerinden belirlenecek. Böylece güvence bedeli olarak yatırılan para pula dönmeyecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde üretilen elektrik faturası sayısının 362 milyon 369 bin olduğunu belirterek güvence bedellerinin TÜFE ile güncellenerek iade edildiğini söyledi.

Güvence bedeli uygulamasının Türkiye'ye özgü olmadığını, dünya genelinde uygulandığını belirten Bakan Dönmez, "Güvence bedel tedarik şirketince kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmesin feshi halinde tüketim bedelinin ödenmemesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere tüketiciden talep ediliyor.

Abonelik esnasında alınacak güvence bedellerine ilişkin kurallar Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Tüketicilere ait güncellenmiş güvence bedelleri elektriğin kesilmesinden en az 30 gün sonra tüketicinin borçlarından mahsup ediliyor" dedi.

GÜVENCE BEDELİ ÖDENİYOR

Görevli tedarik şirketleri kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık abonelerden güvence bedeli alıyor.

Tüketici aboneliğini sonlandırırken herhangi bir borcu bulunmuyorsa güvence aboneye geri ödeniyor. Ancak yıllar içinde elektrik, su, doğalgazda içerdeki paralar güncellense de ciddi oranda değer kaybediyor.

Hükümet bunu önlemek için bu paranın alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi için çalışma başlattı. Bu hizmetlerin türüne göre güvence bedeli öngörülebilir miktarda olacak, iade sürecinde de değerini korumuş olacak.

Elektrik aboneliği sırasında olası riskler için meskenlerden kilovatsaat başına 37.6 lira güvence bedeli ortalama 6 kW tüketimi olan aboneden 226 lira alınıyor. Yılda bir milyondan fazla yeni aboneden 226 milyon lira toplanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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