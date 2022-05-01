Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Bakan Bilgin’in yapacağı açıklamada!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli maaşları için 1 Mayıs müjdesini bugün açıklayacak

Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HANGİ FORMÜLLER MASADA?

Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.

Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Detaylar yavaş yavaş belli oluyorEmekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Detaylar yavaş yavaş belli oluyor

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.

OCAK AYINDA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 66 ARTTI

Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Ocak ayında gelen yüzde 66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükselmişti.

SOSYAL REFAH ARTIŞI İÇİN YENİ DÜZENLEMELERİN ÖNÜ AÇILDI

Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz dönem Meclis'ten geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi. Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.