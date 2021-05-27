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Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma imkanı

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren kanun teklifi komisyondan geçti. Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak.

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Google News - Timeturk
27.05.2021 16:32:04
Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma imkanı

Kapsamlı borç yapılandırması ve matrah artırımı getiren ekonomi teklifi komisyonda kabul edildi.

Teklif, vergi cezalarından sigorta primlerine, motorlu taşıtlar vergisinden KYK borçlarına kadar geniş yelpazede yapılandırma imkanı getiriyor.

Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılacak.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alınacak.

Salgınla mücadele kapsamındaki cezalar yapılandırılmayacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak.

30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

Bunun için 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacak.

Matrah vergi ve artırımı geliyor

Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getiriyor. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50'si silinecek.

Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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