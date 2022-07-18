Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Geri sayım başladı, 1 Ağustos son gün

Milyonlarca araç sahibi için Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) geri sayım başladı. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Pazar gününe denk geldiği için 1 Ağustos’ta sona erecek.

Ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süresi 31 Temmuz Pazar gününe denk geldiği için 1 Ağustos'ta sona erecek.

MTV borcunu ödemenin birden fazla yöntemi bulunuyor. Araç sahipleri, İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi ‘ivd.gib.gov.tr' üzerinden şifre girmeden ‘MTV ödeme' alanına, plaka ve TC kimlik numarasını yazarak borcunu ödeyebilir.

Diğer yandan özel bankalarca nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek.

MTV vaktinde ödenmezse ne olur?

Araç sahiplerinin MTV taksitlerini ödememeleri durumunda ilk olarak gecikme faizi uygulanır. Daha sonra Vergi Dairesi tarafından uyarı gönderilir. Bir sonraki aşamalar banka hesaplarına haciz konulur. Haciz işlemi ile araç bağlanabilir. .