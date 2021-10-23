Milyonlara prim teşviki

Hükümet, yeni yılda da istihdamın artırılmasına yönelik politikaların etkinliğini arttırırken, işsizliği azaltıcı yeni tedbirler devreye alacak. İşveren prim teşvikinden bu yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu bulacak.

Hükümet yeni destek için harekete geçti.

Hükümet, yeni yılda da istihdamın artırılmasına yönelik politikaların etkinliğini arttırırken, işsizliği azaltıcı yeni tedbirler devreye alacak. İşveren prim teşvikinden bu yılın sonu itibariyle yararlanan çalışan sayısı 10 milyonu bulacak. Bu sayı gelecek yıl 12 milyon 500 bine ulaşacak.

İşbaşı eğitim programından yararlanan kişi sayısı bu yıl 350 bine ulaşırken gelecek yıl da 364 bine ulaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe teklifinde dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

EMEKLİLERE İKRAMİYE

Bu yıl toplam 12 milyon 712 bin emekliye bayram ikramiyesi verilirken bu sayı gelecek yıl 13 milyon 52 bine ulaşacak. Sosyal güvenlik kurumu gelirlerinin giderlerini karşılama oranı gelecek yüzde 94.97'ye ulaşacak. İstihdama destek programlarına gelecek yıl 44.5 milyar lira ödenek ayrılırken, sosyal güvenlik programları için de 38.9 milyar lira kaynak aktarılacak.

GENÇLERE İŞ KAPISI

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programları ile binlerce gence iş kapısı açılacak. Bu yıl düzenlenen işbaşı eğitim programlarına 350 bine yakın kişi katılırken gelecek yıl sayının 364 bin, 2023'te 382 bin, 2024 yılında da 400 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Gelecek yıl 97 bin, 2023'te 102 bin, 2024'te 105 bin mesleki eğitim verilmesi hedefleniyor.

ÖZEL EMEKLİLİK TEŞVİK EDİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesinde de özel emekliliğe yönelik teşviklere yer verildi. Bireysel emeklilik sistemine katılımın bütün gelir gruplarına yaygınlaştırılması ve böylece tasarrufların artırılması için sistemde kalış süresinin uzatılması için gerekli teşvik mekanizmaları sağlanacak. Bireysel emeklilik sistemine bu yılın sonu itibariyle 12.9 milyon kişi katılırken bu sayının gelecek yıl 13 milyon 500 bin, 2023'te de 14 milyon 500 bin olması bekleniyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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