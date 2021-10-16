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TIMETURK / EKONOMİ / Milyarder Elon Musk'tan Dogecoin çıkışı

Milyarder Elon Musk'tan Dogecoin çıkışı

Milyarder iş adamı ELon Musk'ın serveti ünlü Youtuber Matt Wallace tarafından Dogecoin'e çevrildi. Sonrasında ise Musk, Wallace'a yanıt verdi. Musk serveti için 'Umarım yaşamı Mars'a uzatmak için yeterlidir' dedi.

13 Saat Önce
2021-10-16 15:47:02
Milyarder Elon Musk'tan Dogecoin çıkışı

Kripto Para piyasasında Dogefather olarak bilinen milyarder iş adamı Elon Musk YouTuber Matt Wallace'ın tweetine yanıt verdi ve Dogecoin severleri heyecanlandırdı.

Bir süredir Dogecoin'e ilişkin kritik açıklamalarda bulunmayan Elon Musk'ın serveti Dogecoin olarak hesaplandı. Ünlü Youtuber Matt Wallace'ın hesabına göre Musk'ın serveti 861 milyar Dogecoin ediyor.

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Tweet olarak bu rakamı duyuran Wallace'e Musk tarafından yanıt gecikmedi. Musk servetinin Dogecoin olan karşılığı için "Umarım yaşamı Mars'a uzatmak için yeterlidir" yorumunda bulundu.

MUSK'IN SERVETİ 209 MİLYAR DOLAR

Musk'ın serveti olan 209 milyar Dolar Dogecoin'e çevrildiğinde 861 milyar Dogecoin'e denk geliyor.

Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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