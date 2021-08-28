Milyarder Bill Miller’den 1.5 milyon dolar değerinde Bitcoin alımı

Milyarder fon yöneticisi Bill Miller, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan yeni bir başvuruya göre Grayscale’in Bitcoin Trust’ında (GBTC) önemli bir pozisyon aldı.

Miller Opportunity Trust, halihazırda, GBTC'nin yaklaşık 44.7 milyon dolar değerinde 1.5 milyon hissesine sahip. Bu, fonun net varlıklarının yaklaşık %1,55‘ini temsil ediyor.

Miller'in Bitcoin'e olan ilgisi geçtiğimiz yıl önemli ölçüde arttığı biliniyor. O dönem yaptığı açıklamada Miller, Bitcoin‘in likidite ve yukarı yönlü potansiyel kombinasyonu ile önemli bir değer olduğunu ve başka bir varlıkta bunu göremediğini dile getirmişti.

Miller ilk olarak şubat ayında GBTC'de bir pozisyon aldığında bu yatırıma olan ilgisinin sinyalini vermiş oldu. O sırada Miller fonu, yeni yatırımı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Grayscale Bitcoin Trust'a yatırım yaparak dolaylı yönden Bitcoin'e yatırım yapmak istiyorum.”

Miller'ın bu adımını ise Bitcoin'i savunan bir yatırımcı mektubunu yatırımcılara iletmesi takip etti.

Tüm bunların yanında Grayscale, hisseler indirimli işlem görmeye başladığı için bu yıl prim sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Bu durum karşısında ise bazı yatırımcılar, değiştirilmiş bir Hollanda açık artırma ihale teklifi de dahil olmak üzere, fonun tekrar rayına oturtulması için çaba gösterilmesi çağrısında bulundular. yCharts tarafından alınan verilere göre GBTC şu anda %-14,96 indirimle işlem görmeye devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.