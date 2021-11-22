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TIMETURK / EKONOMİ / Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır 180 arsayı satılığa çıkarıyor

Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır 180 arsayı satılığa çıkarıyor

Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır her biri yaklaşık 600 metrekarelik 180 parsel arsayı satışa çıkardı. 9 Aralık'ta yapılacak ihalede tahmini bedel her bir arsa için 100 bin liradan başlıyor. Ödeme iki yıla kadar taksitle yapılabilecek.

3 Saat Önce
2021-11-22 15:19:06
Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır 180 arsayı satılığa çıkarıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Sakarya Kaynarca'da Karadeniz kıyısında mülkiyeti Hazineye ait 180 parsel arsayı satışa çıkardı.

Sakarya Kaynarca'ya bağlı Birlik Köyü sınırları içinde Kefken'le Karasu arasında Karadeniz kıyısındaki 600-700 metrekarelik 180 parselin bir bölümü toplu halde bir bölümü tek tek ihale edilecek.

Bazıları birleştirilip satılacak

1. grupta 35 parsel 3 milyon 846 bin TL, ikinci grupta 38 parsel 4 milyon 238 bin TL, üçüncü grupta 9 parsel 1 milyon 169 bin TL, dördüncü grupta 10 parsel 1 milyon 218 bin TL tahmini bedelle ihalede satılacak. Kalan 85 parsel ise 100 bin ile 180 bin TL arasında değişen tahmini bedellerle tek tek satışa çıkarılacak.

İhalelerin tamamı 9 Aralık'ta 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Kaynarca Milli Emlak Şefliği Odası'nda yapılacak.

Kaynak: onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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