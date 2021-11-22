Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır 180 arsayı satılığa çıkarıyor

Milli Emlak, Sakarya'da Karadeniz'e nazır her biri yaklaşık 600 metrekarelik 180 parsel arsayı satışa çıkardı. 9 Aralık'ta yapılacak ihalede tahmini bedel her bir arsa için 100 bin liradan başlıyor. Ödeme iki yıla kadar taksitle yapılabilecek.