Migros: Verilen cezayı tüketiciye yansıtmayacağız

Migros CEO’su Özgür Tort, Rekabet Kurumu'nun yaptığı soruşturma sonrası verdiği cezanın tüketiciye olumsuz olarak yansımayacağını dile getirdi.

Rekabet Kurumu 29 Ekim Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen zincir marketlere ceza uygulandığını açıklamıştı. Bu kapsamda 517 milyon 672 bin 762,75 TL para cezasına çarptırılan kurumlar arasında yer alan Migros'un CEO'su Özgür Tort, Habertürk'e açıklamada bulundu.

81 ilde 80 bin ayrı ürünle var olduklarını dile getiren ve 50 bin çalışanlarının olduğu bilgisini veren Migros CEO'su Özgür Tort, temel politikalarının kuruluşlarından beri değişmediğini söyledi.

REKABET KURUMUNUN VERDİĞİ CEZA

Temel ürünleri hesaplarına bakıldığında zararına sattıklarını söyleyen Özgür Tort," Eşitlendiyse fiyatlar indirim ve kampanyalarla dipte eşitlenmiştir. Rekabet Kurumu kararı sonrası üzüntü ile şoku yaşadık ama maddi yükü tüketiciye olumsuz yansıtmayacağız. Güzel bir yargı sistemimiz var. Bu karara itirazımızı yapacağız. Gerçekler ışığında hukukun tarafsız ve adil bakışıyla haklılığımızın teyit edileceğine inancımız tam.” dedi.

AYÇİÇEK YAĞINDAKİ FİYAT ARTIŞI NEYDEN KAYNAKLANIYOR?

Özellikle fiyatı son günlerde artan ayçiçek yağı hakkında konuşan Tort, Ekim 2019 yılında tonu 700 dolar olan ham yağın 2021 yılında 1.405 dolara yükseldiğinin bilgisini vererek, "Tüketicinin mutfaktaki en temel ürünlerinden olan sıvıyağ konusunda resmi makamların davetiyle yapılan görüşmemizin temel amacı doğal olarak bu artışın önüne geçebilmek olmasına rağmen Rekabet Kurumu kararında bu konuya bile ihlal olarak atıfta bulunulmuş” ifadelerini kullandı.

"AYÇİÇEK YAĞINDA REKABET İHLALİ DOĞAL OLARAK RASYONEL DEĞİLDİR”

Migros'ta satılan Savola marka ayçiçek yağı hakkında konuşan Tort şunları söyledi:

"Savola marka ayçiçek yağı satışları toplam ciromuzun binde 3'ü seviyesindedir. Ayrıca Migros'un Türkiye ayçiçek yağı pazarındaki payı da yüzde 3,8 civarındadır. Kısaca ekonomik büyüklüğü sınırlı olan ve zararına satılan ayçiçek yağında rekabet ihlali doğal olarak rasyonel değildir”

"YÜKSEK KAR ELDE EDİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI ORTADADIR"

Ayçiçek yağının stoklanabilir bir ürün olduğunu ifade eden Tort, şunları söyledi:

"Tüketicinin marka bağımsız fiyata duyarlı olduğu temel gıda ürün grubundadır. Bu ürünlerin satışı indirimle desteklenmek zorundadır. İndirime girdiği dönemlerde 30 katlara varan satış artışı görülür. Savola ayçiçek yağında rekabet ihlali olması için teknik olarak ya yüksek kar elde edilmesi ya da zararın minimize edilmesi yönünde bir eylemde bulunulması gerekir. Migros'ta 3 yıllık dönemin toplam 390 gününde Savola 5 litre ürününde zararına satış göze alınarak indirim uygulanmıştır. Hal böyleyken bu üründen yüksek kar elde edilmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Bunun yanında, geri kalan 705 günde de farklı markalardaki ayçiçek yağlarının dönüşümlü olarak istisnasız indirimde olması sebebiyle Savola markası özelinde yaşanılan zararın minimize edilmiş olması da mümkün değildir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.