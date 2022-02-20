Migros işçileri yeniden Özilhan’ın villasının önüne gidiyor

Migros’tan atılan işçiler, yarın bir kez daha işveren Tuncay Özilhan’ın villasının önüne gideceklerini duyurdu. DGD-Sen'den yapılan açıklamada, “Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan’ın villasının önüne davet ediyoruz” denildi.

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışan ve daha iyi bir ücret için mücadele etmeleri nedeniyle işten çıkarılan Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-Sen) üyesi işçiler, bir kez daha işveren Tuncay Özilhan'ı villasının önünde protesto edeceklerini duyurdu.

DGD-Sen'in Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

'TÜM İSTANBUL HALKINI DAVET EDİYORUZ'

“Bize ekmek yoksa sana da huzur yok Özilhan! Yeniden Tuncay Özilhan'ın villasının önünde olacağız, taleplerimiz karşılanana kadar vazgeçmeyeceğiz. Tüm İstanbul halkını Tuncay Özilhan'ın villasının önüne davet ediyoruz.”

İşçiler geçen hafta da Tuncay Özilhan'ın villasının önüne gitmiş ve polis burada, Özilhan'ın protesto edilmesini engellemişti. Gerçekleşen polis müdahalesinde onlarca işçi kelepçelenerek gözaltına alınmıştı.

Yaşananların ardından, kamuyounda Migros'a ve Özilhan'ın sahibi olduğu Anadolu Grubu şirketlerine yönelik boykot çağrıları yapılmıştı.

Migros Depo'da direnen 257 emekçi, şirket tarafından işten atılmıştı.