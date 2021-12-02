Migros, görme engelsiz online market platformunu hizmete sundu

Türkiye'deki 1 milyondan fazla görme engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulama için Migros Sanal Market ve Migros Hemen'in mobil uygulaması ve web sitesinde kullanılacak sesli simülasyon teknolojisi geliştirildi.

Migros, BlindLook ile geliştirdiği sesli simülasyon teknolojisi sayesinde Türkiye'nin ilk görme engelsiz online market platformunu hizmete sundu.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, görme engellilere yönelik hayata geçirdiği önemli bir projeyi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kamuoyuna duyurdu.

Şirket, 2017'de başlattığı 'Engelsiz Mağaza' ve sonrasında Migros Sanal Market mobil uygulamasını görme engelli müşterilerinin kullandığı ekran okuyucu programlarla uyumlu hale getirdiği çalışmalarını bir adım öteye daha taşıyor. Görme engellilerin en temel ihtiyaçlarını online kanallarından karşılamak üzere yola çıkan Migros, görme engelliler için özgürlük teknolojileri geliştiren girişim BlindLook ile iş birliği yaptı.

Türkiye'deki 1 milyondan fazla görme engelli bireyin hayatını kolaylaştıracak uygulama için Migros Sanal Market ve Migros Hemen'in mobil uygulaması ve web sitesinde kullanılacak sesli simülasyon teknolojisi geliştirildi. Sesli simülasyonla görme engellilere tüm site anlatılıyor, hangi işlem için ne yapmaları gerektiği konusunda yönlendirmede bulunuluyor. Migros, böylece Türkiye'nin ilk görme engelsiz online market platformunu hayata geçirmiş oldu.

'Online market platformlarında engelleri kaldıran ilk markayız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Ticaret AŞ e-Ticaret İş Birimi Yönetici Direktörü Orçun Onat, Migros Sanal Market'i 81 ile, hızlı teslimat modeli Migros Hemen'i ise 47 şehirde yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

İlçelerde yaşayan müşterilerin de online hizmetten faydalanması için her geçen gün ilçe sayısını artırdıklarını aktaran Onat, şu değerlendirmelerde bulundu:

'e-ticaret tarafında da hedefimiz; müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemek ve hayatlarını daha da kolaylaştıracak çözümler bulmak. BlindLook ile yaptığımız iş birliği sayesinde artık görme engelli kullanıcılarımız için market alışverişi yapmak çok kolay olacak. İstedikleri ürünleri ve markaları rahatça arayabilecek, istedikleri gibi ürün ve fiyat karşılaştırması yapabilecek ve zahmetsizce ihtiyaç duydukları ürünleri kapılarına kadar sipariş verebilecekler. Online market platformlarında engelleri kaldıran ilk marka olduğumuz için mutluyuz.'

50 ilde 280'e yakın Engelsiz Mağaza

Verilen bilgiye göre, Migros, 2017'de başlattığı Engelsiz Mağaza projesine de hız kesmeden devam ediyor. 50 şehirde 280'e yakın mağazaya ulaşan bu konseptte, işaret dili bilen ve yakasında işaret dilini bildiğini gösteren rozet bulunan en az bir çalışan bulunuyor. Bu mağazalarda engelli ve ileri yaştaki müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ediyor.

Mağazalarda birer adet tekerlekli sandalye bulunuyor ve reyonlar bu sandalyelerin geçebileceği şekilde düzenleniyor. Kasalarda, engelli, yaşlı ve hamile müşterilerin kullanımına öncelik veriliyor. Mağaza giriş alanı gerek duyuluyorsa rampa ve tutunma demiriyle destekleniyor.

İlgili Migros ve Macrocenter mağazalarında 'Engelsiz Mağaza' logosu bulunuyor ve tüm bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı aylık olarak raporlanıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.