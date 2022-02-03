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Migros Depo işçileri de iş bıraktı
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TIMETURK / EKONOMİ / Migros Depo işçileri de iş bıraktı

Migros Depo işçileri de iş bıraktı

Son zamanlarda alevlenen iş bırakma eylemlerine bir yenisi daha eklendi. Teklif edilen yüzde 8’lik zammı kabul etmeyen Migros Esenyurt Deposu’nun sendikalı işçileri iş bıraktı.

54 Dakika Önce
2022-02-03 14:05:34
Migros Depo işçileri de iş bıraktı

Taşeron şirket Us Grup Patronu Veysel Cingöz'ün işyerindeki sendikal örgütlülüğü kırmak için başka illerden getirttiği işçilere kaldıkları lojmanlar üzerinden işe devam etmeleri yönünde baskı yapıldığı belirtilirken iş bırakma eylemlerine tüm işçilerin destek verdiği aktarıldı.

DGD-SEN'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Esenyurt Migros Depo'da ücreti kabul etmediğimizde bize kapıyı gösterenlere iş bırakma eylemimizle cevap veriyoruz, müdür yardımcısına da açıkça söylüyoruz: Biz işçi kürsümüzü kurduk. Bırakın bugün biz konuşalım. Biz konuşacağız” denildi.

‘CARREFOUR DEPO'DAKİ KARDEŞLERİMİZ DE BİZDEN HABER BEKLİYOR'

Sendika Genel Başkanı Neslihan Acar ise Carrefour Depo'daki işçilere dikkat çekerek, “Pandemi boyunca Migros, Carrefour ve tüm depolarda canımız pahasına çalıştık. Carrefour Depo'daki kardeşlerimiz de bizden haber bekliyor! Taleplerimizi karşılayın!” dedi.

Ekran Resmi 2022-02-03 14.07.26

Migros Depo işçilerinin eyleminin ardından depoya TOMA getirildiği görüldü. DGD-SEN'den yapılan açıklamada, “Esenyurt Migros Depo içine TOMA getirildi! Uyarıyoruz! Migros depo işçisi kol kola, birlikte. Sonuna kadar direneceğiz. Tek bir işçi kardeşimizin kılına dahi zarar gelmesine müsaade etmeyiz” denildi. .

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