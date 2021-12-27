Migros bazı ürünlerde fiyat indirimine gitti

Geçtiğimiz aylarda gıda fiyatlarında kartel iddiası ile para cezasına çarptırılan Migros, üreticilerle yaptıkları görüşmeler sonrasında bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gittiklerini bildirdi.

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Migros'tan da yanıt geldi.

Migros'tan yapılan açıklamada, "Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçekyağı 109 TL'ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL'den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL'den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL'den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL'den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL'den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24'lü tuvalet kağıdı 59,90 TL'den satılmaktadır" denildi.

İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsünün netleşeceği aktarılan açıklamada, bunun da perakendecilerin fiyatlarına indirim olarak yansıyacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.