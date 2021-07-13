Midyeci Yasin açıkladı: Müsilajın midyeye etkisi var mı?

Marmara Denizi’ni aylardır etkisi altına alan ve dönem dönem denizin çeşitli bölgelerinde yoğunlaşan “deniz salyası” olarak da bilinen müsilaj; son günlerde yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlasa da midyelerin güvenli olup olmadığı sorusu merak edilmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından midyelerin güvenli olduğunun açıklanmasının ardından, işletmeci Midyeci Yasin de bir açıklama yaptı. Midyeci Yasin, “2012 yılında devletin belirlemiş olduğu Güney Marmara'daki Koyun Adası'nda biz çiftlik kurduk. Biz Midyeci Yasin olarak sadece çiftlik midyesi satıyoruz. Bizim olduğumuz bölgede müsilaj yok” dedi. Yasin ayrıca çiftlik midyelerinin tüketilmesinin bu dönemde daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

“Bu dönemde çiftlik midyesi tercih edin”

Yasin Çavak, bu dönemde özellikle midye tüketiminin, çiftlik midyelerinden olmasını dile getirdi. 2012 yılında devletin güvenli alan olarak belirlediği Güney Marmara'daki Koyun Adası'nda çiftlik kurduklarını söyleyen Çavak, kendi oldukları bölgede müsilaja rastlanmadığını da belirtti.

“Midyelerimiz haftada bir analiz ediliyor”

Midyelerinin her hafta analiz edildiğine dikkati çeken Midyeci Yasin açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bizim midyelerimiz haftada bir analiz ediliyor. Biz midyeleri hasat ettikten sonra, arındırılmış su ile yeniden arındırıp, midye dolma haline getiriyoruz. Müsilaj olsun olmasın her yerden midye yenmemelidir. Midye yataklarından toplanan midyeler kanalizasyon çıkışlarında olmaktadır. İskele midyeleri de aynı zamanda ağır metal oluşturmaktadır. Midyeler; kanalizasyondan, insanlardan, gemilerden uzak yerlerde çiftliklerde yetişmelidir.”

“İnsanların sağlığına zarar verebilecek alanlardan uzak yerlerde midyelerimizi yetiştiriyoruz”

1990'da Kasımpaşa'da çocukken baba mesleği olarak midye satmaya başladığını ifade eden Çavak, “2003'te AB'ye giriş yasalarının ardından seyyarlığı bıraktım, 2012'de çiftlikler kurulduktan sonra ben kurumsal olarak bu işi yapmaya başladım.” şeklinde konuştu.

Midyeci Yasin, şuan bünyelerinde 300 personel çalıştığını ve 15 şubeleri bulunduğunu belirterek, “Her şubemizdeki midyeler çiftliklerde özel olarak yetiştiriliyor, insanların sağlığına zarar verebilecek alanlardan uzak yerlerde midyelerimizi hazırlayıp yetiştirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.